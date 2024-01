"Germany Shore"-Boy: Ist er der nächste große Realitystar?

Wächst hier etwa ein neuer Trash-TV-Kandidat heran? Zu den wohl bekanntesten Realitystars Deutschlands gehören unter anderem Walentina Doronina (23) und Calvin Kleinen (31). Letzterer nahm mehrmals an Temptation Island teil, war auch schon Stargast bei zahlreichen anderen Sendungen und wird mittlerweile von vielen Fans als TV-Legende bezeichnet. Doch immer wieder tauchen neue Sternchen am Trash-Himmel auf: So auch Julius Tkatschenko – aktuell wird er ziemlich gefeiert!

Derzeit polarisiert der Customer Success Manager erneut bei Germany Shore. Schon in der vergangenen Staffel war er im Cast und blieb vielen Zuschauern mit einer besonderen Szene im Gedächtnis: Julius kotzte Walentinas Extensions im Bett voll! Auch jetzt feiern ihn viele User auf Instagram. Unter einem Video von ihm auf der offiziellen Show-Seite heißt es: "Julius ist Entertainment pur, er reißt trockene Sprüche, ich musste echt laut lachen über diverse Szenen." Ein User will mehr von ihm sehen. "Sind wir ehrlich, ohne Julius wäre das Ganze einfach deutlich weniger unterhaltsam. Wir brauchen ihn in mehr Formaten."

Dabei hat Julius schon ein wenig Reality-TV-Luft geschnuppert. Tatsächlich war er 2021 Verführer bei "Temptation Island". 2023 versuchte er sein Glück bei Der Heiratsmarkt. Einen prominenten Freund hat er auch – auf Social Media posiert er öfter mit dem Prominent getrennt-Star Matthias Höhn (27).

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, "Germany Shore"-Sternchen

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und Matthias Höhn im Dezember 2023

