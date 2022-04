Kendall Jenner (26) lässt ihre Fans an ihrem Seelenleben teilhaben! Als international bekanntes Topmodel und Hauptdarstellerin in der Reality-Serie Keeping up with the Kardashians ist Kendall Jenner das Leben in der Öffentlichkeit gewohnt. Bereits 2020 zeigte sich das Model jedoch auch von einer ganz privaten Seite und teilte, dass sie schon seit ihrer Kindheit mit Angstzuständen zu kämpfen hat. Nun hat Kendall einen Weg gefunden, mit ihren sozialen Ängsten umzugehen.

Am Montag veröffentlichte Kendall einen sehr persönlichen Beitrag auf ihrem Instagram-Account, in dem sie ihren Umgang mit ihren Ängsten thematisiert. Dabei gab die Beauty einen detaillierten Einblick in ihren Tagesablauf und verriet, dass ihr vor allem ein ruhiger Morgen dabei helfe, sich besser zu fühlen. "Meine Ängste (vor allem soziale Phobie) waren in letzter Zeit auf 100", begann sie in ihrer Bildunterschrift und fügte hinzu, dass sie sich deswegen jedoch nicht mehr schlecht fühle und ihre Zeit allein inzwischen in vollen Zügen genieße.

Weiter teilte Kendall eine Reihe von Dingen, die ihr dabei helfen, ruhig und positiv in den Tag zu starten. Dabei legt sie unter anderem viel Wert darauf, mehrfach tief ein- und auszuatmen, bevor sie ihr Handy in die Hand nimmt oder Dinge aufzuschreiben, auf die sie sich besonders freut.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, März 2019

Anzeige

MEGA Kendall Jenner im Februar 2022 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de