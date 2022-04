Schon in wenigen Monaten ist es so weit: Koray Günter (27) wird erstmals Papa! Seit einigen Monaten ist der Ex des deutschen Models Betty Taube (27) jetzt schon mit der italienischen Influencerin Veronica Loi zusammen. Im Februar überraschte der Fußballer seine Fans dann mit der Nachricht, dass seine Freundin schwanger ist. Tatsächlich dauert es auch nicht mehr lange, bis Koray seinen Sohn zum ersten Mal im Arm halten kann: Veronica befindet sich bereits im sechsten Monat und kann sich inzwischen auch über einen hübschen Babybauch freuen!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty jetzt ein paar aktuelle Schnappschüsse. Darauf ist deutlich zu sehen, wie ihre Babykugel zuletzt gewachsen ist – Veronica ist die Schwangerschaft inzwischen deutlich anzusehen! Und die Fashionista weiß auch genau, wie sie ihre neuen Rundungen perfekt in Szene setzen kann: Die werdende Mama setzt auf enge Kleider und Röcke, die ihren Bauch perfekt umschmeicheln.

Vor ein paar Wochen teilte Veronica außerdem den süßen Moment mit ihren Instagram-Followern, als Koray von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte: Die Blondine schenkte dem Sportler den positiven Schwangerschaftstest zu Weihnachten – und der konnte sein Glück zuerst kaum fassen! Ihr Sohnemann soll voraussichtlich um den 20. August herum das Licht der Welt erblicken.

Instagram / veronik_ Veronica Loi und Koray Günter

Instagram / veronik_ Veronica Loi, Koray Günters Freundin

Instagram / korayguenter Koray Günter und Veronica Loi, Februar 2022

