Mats Hummels (33) steht im Schussfeld zwischen zwei Frauen! Der Fußballer zog vergangene Woche mit seinem Privatleben die Aufmerksamkeit auf sich. Gemeinsam mit Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin Céline Bethmann (23) genoss der Kicker ein Dinner – kurz darauf bestätigte die Beauty, dass die zwei sich kennenlernen würden. Doch einer Person passt das so gar nicht: Mats' Ehefrau Cathy Hummels (34)! Die Unternehmerin schoss mit kleinen Sticheleien im Netz gegen die Turteltauben und löste damit ein echtes Liebesdrama aus...

