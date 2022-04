Hatte Amina Muaddi was mit A$AP Rocky (33)? Dieses Gerücht machte heute rasend schnell die Runde auf Social Media. Demnach habe der Rapper seine schwangere Freundin Rihanna (34) mit der Designerin betrogen. Während die beiden Musiker zu den Spekulationen rund um eine Trennung aufgrund der Fremdgehvorwürfe schweigen, haben Freunde von ihnen bereits betont, dass es sich um eine große Lüge handle. Jetzt dementierte auch A$AP Rockys angebliche Affäre die wilden Gerüchte.

"Eigentlich vertrete ich die Meinung, dass Gerüchte, die ohne jede Grundlage auf Social Media verbreitet werden, keine Reaktion verdient haben", begann Amina auf ihrem Instagram-Account. Damit deutete sie zwar schon an, dass sie zu Unrecht als Liebhaberin von Rihannas Freund betitelt wurde – trotzdem führte sie das Ganze noch weiter aus. "Ich dachte irrtümlich, dass solche Fake-Spekulationen nicht ernst genommen werden würden", zeigte sie sich enttäuscht, dass dem "Gossip" Glauben geschenkt wurde.

Ganz besonders belaste es die Modemacherin, dass die werdenden Eltern – Rihanna und A$AP Rocky – in diesen bösen Skandal hineingezogen werden. "Ich wurde in den letzten 24 Stunden daran erinnert, in welcher Gesellschaft wir leben – in der Themen ohne richtige Grundlage und ohne Grenzen verbreitet werden. Nicht einmal in der Zeit, die die schönste im Leben eines Menschen sein sollte, wird davor halt gemacht", ärgerte sie sich. Sie wünsche Rihanna eine entspannte Schwangerschaft und stellte klar, dass sie sowohl die Sängerin als auch deren Partner respektiert.

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / aminamuaddi Designer Amina Muaddi

Anzeige

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de