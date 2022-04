Kylie Jenner (24) hat noch immer keine Entscheidung getroffen. Im März verkündete der Keeping up with the Kardashians-Star, dass er seinen Sohn Wolf umbenennen möchte. Seither warten die Fans gespannt auf die Verkündung des neuen Babynamens. Erst vor wenigen Tagen deutete die Influencerin an, dass sie bereits einen passenden gefunden hat. Doch nun stellte ihre Schwester Kim Kardashian (41) klar: Kylie hat sich noch nicht entschieden.

"Es steht schon ein Name im Raum, aber sie will sich erst sicher sein", erzählte der Reality-TV-Star bei "Live with Kelly and Ryan". Die 41-Jährige betonte, dass es nicht einfach sei, einen Namen für sein Kind zu finden. "Man hat nur zehn Tage bis nach der Geburt Zeit, seinem Baby einen Namen zu geben – und ich glaube, dass sie sich einfach unter Druck gesetzt gefühlt haben", verriet Kim über die frischgebackenen Eltern Kylie und Travis Scott (30).

Die Fans ihrer Schwester glauben, den neuen Namen aber schon zu kennen. Es geht das Gerücht herum, dass Kourtney Kardashians (42) Sohn Mason Disick (12) einen geheimen Instagram-Account führt. Auf diesem wurde vor wenigen Tagen ein Schnappschuss eines Kinderwagens mit den Worten "Für Baby Knight" geteilt. Die Follower sind sich sicher: Das ist der neue Name von Kylies Baby.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Anzeige

kyliejenner / Instagram Kylie Jenner im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de