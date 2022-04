Rio Hackford konnte sein Leben nicht voll auskosten. Der Schauspieler war der Sohn des bekannten Filmproduzenten Taylor Hackford und der Stiefsohn der Schauspielerin Helen Mirren (76). Der US-Amerikaner stand unter anderem für Filme seines Vater vor der Kamera, wie zum Beispiel für "Love Ranch" aus dem Jahr 2010. Aber auch in den Serien "True Detective", "Underground" und "The Mandalorian" war er zu sehen. Doch jetzt machte die traurige Nachricht die Runde: Rio ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben.

Das berichtet Variety. Rios Bruder Alex bestätigte, dass er nach einer Krankheit in Kalifornien verstorben ist. Woran der "American Crime Story"-Darsteller genau litt, ist nicht bekannt. Rio hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Kollegen und Fans trauerten im Netz um den Verstorbenen. Der Schauspieler D.V. DeVincentis schrieb zum Beispiel auf Twitter, dass Rio besessen von Filmen gewesen sei und immer ein Auge für das Besondere gehabt habe.

Neben der Schauspielerei besaß Rio auch mehrere Clubs – unter anderem in New Orleans, San Francisco und einen in Los Angeles. Die Clubs werden dafür genutzt, Künstler zu unterstützen und miteinander zu vernetzen. "Er war ein großer Magnet für kreative Menschen", meinte D.V. DeVincentis.

