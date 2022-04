Damit hat Steffen Henssler (49) wohl nicht gerechnet! Auch heute Abend stürzen sich der Starkoch und drei prominente Teilnehmer ins Schlemmerabenteuer bei Vox. Bei Grill den Henssler müssen sie köstliche Gerichte zubereiten – und um Punkte kämpfen. Weil alles unter dem Motto Ostern steht, gibt es unter anderem ein Osterlämmchen-Dessert. Bein dem Oster-Special kommt es aber zu einer überraschenden Regeländerung, die vor allem Steffen ordentlich unter Zeitdruck setzen dürfte: Heute werden alle Gänge parallel zubereitet.

In der Regel schwingen die Promis abwechselnd den Kochlöffel – Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch werden demnach nacheinander zubereitet. Heute stehen Ilka Bessin (50), Mickie Krause (51) und Sonya Kraus (48) allerdings gleichzeitig am Herd und kümmern sich um ihre jeweiligen Gerichte. "Ich finde es wirklich crazy, weil wir das so noch nie hatten", betonte Moderatorin Laura Wontorra (33). Aber was bedeutet das für Steffen? Immerhin muss er sich allein um die Zubereitung aller Gänge kümmern. Der 49-Jährige darf sich zwar alles nach Belieben einteilen – der einzige Haken: Er hat drei Countdown-Anzeigen und muss Lachsforelle, Rehfilet und Osterlämmchen jeweils zu bestimmten Zeiten abliefern.

Tatsächlich scheint sich der sonst so toughe Küchenchef bewusst zu sein, dass ihn diese Regeländerung an seine Grenzen bringen könnte. "Das ist ein bisschen wie in der Lehre. Normalerweise renne ich hier rum, dann habe ich was fertig und dann kommt das nächste – jetzt muss ich mich erst mal rantasten", erklärte er. Sonya und Co. dürften also Chancen haben, den Kochbuchautor zu "grillen".

Grill den Henssler, Vox Die "Grill den Henssler"-Jury mit den Teilnehmern und Moderatorin Laura Wontorra

Grill den Henssler, Vox Steffen Henssler und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

Grill den Henssler, Vox Mickie Krause, Sonya Kraus und Ilka Bessin bei "Grill den Henssler"

