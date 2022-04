Diese Woche wurde es wild bei Grill den Henssler! Jede Woche kocht Steffen Henssler (49) mit verschiedenen Promis um die Wette und stellt sein Können unter Beweis. In der heutigen Folge stand das Dschungel-Spezial auf dem Programm: Harald Glööckler (56), Filip Pavlovic (27) und Anouschka Renzi (57) kochten heute ein leckeres Menü. Aber konnten die Dschungelcamp-Stars tatsächlich den Henssler grillen?

Als erstes musste Filip an den Herd: Er zauberte eine Vorspeise für die Jury rund um Christian Rach (64), Mirja Boes (50) und Reiner Calmund (73). Die weiße Bohnensuppe mit Backerbsen und kroatischen Trüffeln sorgte für maue Punkte und Henssler gewann. Auch Anouschka konnte mit ihrem Hühnchen nicht überzeugen – ebenso wenig wie der Modedesigner mit seinem orientalischen Kaiserschmarrn. Letzten Endes mussten die "Dschungelcamp"-Stars das Feld für Steffen räumen und der Profikoch gewann die Show mit 83 zu 65 Punkten!

Neben dem Kochen ging es in der Show auch rund um die vergangene Erfahrung im Dschungel. Damit auch Steffen etwas von dem Zauber spüren konnte, traten die Promis in lustigen Challenges gegen ihn an, wie etwa Heuschrecken grillen. Aber auch über die Zeit im südafrikanischen Busch sinnierten die Promis. "Harald und ich haben gesungen und Witze erzählt und alle massiert [...], aber das wurde nicht gezeigt – ich wurde als Ziege dargestellt", wetterte Anouschka.

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Harald Glööckler bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Anouschka Renzi bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Filip Pavlovic bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de