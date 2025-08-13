Die Fans feiern es: Ilka Bessin zeigt sich oben ohne im Pool

Comedian Ilka Bessin (53), vielen noch bestens als "Cindy aus Marzahn" bekannt, hat ihren Fans auf Instagram gezeigt, was es bedeutet, sich selbst zu lieben. Die 53-Jährige teilte ein Bild, das sie oben ohne von hinten im Pool zeigt. Im Fokus steht ihr tätowierter Rücken, die Arme ausgestreckt über die Wasseroberfläche. Mit einer klaren Ansage schrieb Ilka: "Wenn jemand sagt: Dein Körper gehört nicht in den Pool, dann kann derjenige mich gerne mal von hinten sehen." Dazu forderte sie ihre rund 374.000 Follower auf: "Genießt eure Körper!" Ihr starkes Statement schloss sie liebevoll mit: "Eure Most Sexiest Woman in the Pool. Ich hab euch lieb, macht ihr das auch" ab.

Die Botschaft der Entertainerin wurde nicht nur von ihren Fans mit Begeisterung aufgenommen, sondern auch von prominenten Unterstützern gefeiert. Schauspielerin Simone Thomalla (60), Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (44) und Moderatorinnen wie Marlene Lufen (54) sowie Ruth Moschner (49) zeigten ihre Zuneigung, indem sie das Posting mit Herzen markierten. Auch die Kommentare laufen über vor Zuspruch. Sätze wie "Ilka muss man einfach mögen" oder "Du machst das so richtig!" sind nur einige der positiven Reaktionen, die die Comedian für ihr Statement zur Selbstakzeptanz erntete.

Dass Ilka sich im Netz so freizügig zeigt und zu sich steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Zwar hatte sie vor wenigen Monaten schon einmal ein Foto von sich im Badeanzug auf Instagram hochgeladen, jedoch gab sie damals zu: "Ich hatte Angst vor der Reaktion." Doch Freunde ermutigten sie damals wie heute, zu sich selbst zu stehen. Die lebensfrohe Berlinerin inspiriert seitdem viele Menschen im Netz mit ihrer offenen Art und beweist, dass Selbstliebe und Authentizität keine Frage des Alters oder der Konfektionsgröße sind.

Ilka Bessin, Komikerin

Ilka Bessin im August 2025

Ilka Bessin, Komikerin

