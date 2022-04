Er ist mehr als nur der Harry Potter-Darsteller. Daniel Radcliffe (32) dürfte in den Köpfen der meisten vermutlich immer noch fest in der Hauptrolle des Zauberlehrlings aus der gleichnamigen Fantasy-Filmreihe verankert sein. Zehn Jahre lange verkörperte er Harry Potter, der in Hogwarts gegen das Böse kämpft. Eine Rückkehr in diese Rolle hat der Brite bereits ausgeschlossen. Immerhin hat der Darsteller seitdem bereits jede Menge andere Filmprojekte realisiert. Und dabei hat Daniel eine ganz besondere Vorliebe entwickelt.

Gegenüber Empire plauderte der 32-Jährige aus, dass er gerne den Ruf hätte, schräge Filme zu machen. Daniel erklärte außerdem, dass das Drehen dieser "verrückten" Filme auch dazu beigetragen hätte, dass er nicht mehr nur als der Schauspieler bekannt sei, der Harry Potter spielte. "Ich denke, eines der besten Dinge, die man tun kann, ist, sich den Ruf zu verschaffen, schräg zu sein oder schräge Dinge zu mögen", fuhr der "Lost City"-Darsteller fort. In der Vergangenheit hat Daniel bereits einige merkwürdige Charaktere verkörpert.

Bald wird Daniels neuer Film "Weird Al Yankovic" erscheinen, in dem er den nerdigen US-Musiker spielt, der mit seinen aberwitzigen Parodien von Welthits berühmt wurde. Wieder eine Rolle, die in das Schema des einstigen Kinderstars passt. "Es ist eines der spaßigsten Dinge, die ich je gedreht habe", verriet Daniel bereits. Die Fans können also gespannt sein.

Getty Images Daniel Radcliffe bei der "Harry Potter und der Feuerkelch"-Premiere

Getty Images Daniel Radcliffe, 2022 in New York

Getty Images Daniel Radcliffe, 2016

