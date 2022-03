Diese Aussage wird die Harry Potter-Fans traurig stimmen! Daniel Radcliffe (32) wurde durch seine Verkörperung des Hogwarts-Schülers über Nacht zum Star. Als er in der ersten Verfilmung der Bücherreihe von Star-Autorin J.K. Rowling (56) den Zauberjungen spielte, war er gerade einmal elf Jahre alt. Bei der diesjährigen Harry Potter-Reunion schwelgte er unter anderem mit Emma Watson (31) in Erinnerung an diese Zeit. Doch dieses Kapitel hat er offenbar hinter sich gelassen: Für Daniel ist Schluss mit Harry Potter!

Dieses Geständnis machte der Brite nun gegenüber der New York Times: "Es ist nicht etwas, woran ich momentan interessiert bin." Daniel sei bewusst, dass er die Fans damit enttäusche – doch er wolle sie auch nicht weiter auf die Folter spannen. "Das ist nicht die Antwort, die jeder hören will, aber ich glaube, ich konnte das nun noch einmal machen und genießen, weil es nicht mehr Teil meines Alltages ist", erklärte der 32-Jährige. Beim "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" beschäftigte er sich also ein letztes Mal mit der Rolle, die sein Leben veränderte. Nun wolle er sich auf andere Projekte fokussieren.

"Ich bin an einen Punkt, an dem ich mich fühle, als wäre ich ganz gut von 'Potter' weggekommen und ich bin sehr glücklich da, wo ich gerade bin", offenbarte Daniel in dem Interview. Ein Comeback dürfte demnach für ihn erst mal nicht infrage kommen. "Nun zurückzukehren wäre ein so großer Wandel für mein Leben", verdeutlichte er abschließend.

United Archives GmbH / ActionPress Ron Weasley, Harry Potter und Hermine in "Der Orden des Phönix"

Getty Images Daniel Radcliffe im März 2022

Getty Images Daniel Radcliffe im Februar 2019

