Walker Scobell hat mit dem Netflix-Hit "The Adam Project" seine ersten professionellen Schauspielerfahrungen gesammelt. Nach diesem Erfolg an der Seite des Hollywoodstars Ryan Reynolds (45) und weiteren Filmgrößen wird das Nachwuchstalent im August in "Secret Headquarters" in noch einem Actionfilm zusehen sein. Und wie jetzt bekannt wurde, hat der gerade einmal 13-Jährige schon die nächste Mega-Rolle: Er hat sich die Hauptrolle in der "Percy Jackson"-Neuauflage geschnappt!

Walker wird den gleichnamigen Hauptcharakter in der Disney+-Serie spielen, die im Original unter "Percy Jackson and the Olympians" laufen soll, wie Variety berichtet. In der Serie entdeckt der zwölfjährige Halbgott Percy seine übernatürlichen Kräfte, als der Gott des Himmels Zeus ihn des Diebstahls seines Herrscherblitzes beschuldigt. Die erste Staffel wird mit acht Episoden angekündigt. Die Produktion der Serie soll schon in diesem Sommer losgehen.

Der Autor der weltbekannten Buchreihe, Rick Riordan (57) schwärmt schon von der Neubesetzung durch Walker Scobell. "Halbgötter, die Zeit ist gekommen. Ich freue mich sehr, euch Percy Jackson vorstellen zu können", mit diesem Kommentar gibt der Autor Rick Riordan bekannt, dass Walker die Hauptrolle in der neuen Disney+-Serie spielen wird. "Walker hatte die perfekte Mischung aus komödiantischem Timing, Liebenswürdigkeit, Aufmüpfigkeit, Witz und Heldentum, um unseren Helden Percy Jackson zu verkörpern", schwärmt Riordan über das junge Talent und den Super-Fan der Buchreihe auf seiner Webseite rickriordan.com.

Anzeige

ActionPress / MediaPunch Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner und Mark Ruffalo

Anzeige

ActionPress / Pacific Press via ZUMA Press Walker Scobell und Jennifer Garner bei der Netflix-Weltpremiere von "The Adam Project"

Anzeige

Getty Images Rick Riordan bei einer Konferenz in NYC im Mai 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de