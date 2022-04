Cathy Hummels (34) sorgt für heißen Content! Dass die Frau von Mats Hummels (33) eine Topfigur hat, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Immer wieder teilt die Moderatorin beeindruckende Schnappschüsse von sich: Egal ob im Jogger, Unterwäsche oder im Alltags-Look – die Beauty ist stets ein Hingucker. Jetzt sorgte die Mama des kleinen Ludwig für Bildernachschub: Kurz nach Ostern präsentierte sich Cathy im knappen Bikini!

"Lasst uns die Woche mit einem anderen Blickwinkel starten", teilte die TV-Bekanntheit ihrer Community via Instagram mit. Die Feiertage sind nun vorüber und Cathy blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Also geht es heute mit der Normalität weiter. Muss auch mal sein!" In Gedanken scheint die Schönheit aber noch in ihrer kurzen Auszeit zu sein – immerhin postete sie ein Bild in Bikini und Bademantel.

Mit diesem freizügigen Anblick lässt Cathy die Herzen ihrer Follower definitiv höherschlagen. "Wow, du siehst bezaubernd aus. Hab einen wundervollen Tag, meine Hübsche!" und "Sehr schön!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. Besonders für ihr Outfit erntete Cathy einige Komplimente.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitso Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de