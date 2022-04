Jetzt zeigt sie es ihren Hatern mal wieder! Cathy Hummels (34) muss sich ziemlich oft Kritik wegen ihres Körpers von ihren Followern anhören. Trotzdem lässt die Frau von Mats Hummels (33) sich davon nicht unterkriegen und postet weiter fleißig heiße Bikini-Pics in den sozialen Medien. Auch jetzt hat die Moderatorin mal wieder einen scharfen Schnappschuss von sich geteilt und macht dabei noch ganz selbstbewusst auf einen kleinen Makel an sich aufmerksam.

Auf dem Bild, das Cathy auf Instagram geteilt hat, trägt die 34-Jährige einen knappen pinkfarbenen Bikini und präsentiert ihre sportliche Figur. Dadurch ist die kleine Narbe über ihrem Bauchnabel deutlich zu erkennen. "Ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing, welches sich so eitrig entzündet hat, dass ich mich operieren lassen musste", verrät sie ihren Followern dazu. "Meine Mama hatte mich gewarnt. Aber ich habe nicht gehört und seither ziert eine kleine Narbe meinen Nabel. Kleiner Reminder an mich: Höre immer auf das, was Mama sagt", resümiert Cathy ihren Fehltritt.

Ihren Fans scheint trotzdem zu gefallen, was sie sehen. "Du bist eine richtig hübsche, heiße Frau" und "Wunderschönes Bild von einer wunderschönen Frau", sind nur einige der vielen positiven Kommentare unter dem Schnappschuss. Ein paar ihrer Follower können sich mit Cathys Erlebnis sogar identifizieren. "Ich hatte dasselbe mit meinem Helix und meine Mama hat mich auch gewarnt", schreibt eine ihrer Followerinnen über ihr Piercing am äußeren Rand der Ohrmuschel.

Cathy Hummels, Influencerin

Cathy Hummels, Moderatorin

Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

