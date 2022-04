Chris erntet Gegenwind! In der neuen Datingshow Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment sorgt der Düsseldorfer schon jetzt für Aufsehen: Er reißt einen anzüglichen Witz nach dem anderen und macht sich damit nicht unbedingt beliebt bei seinen Mitstreitern – auch das Publikum scheint von seinen teils sexistischen Sprüchen genervt zu sein. Nun bekam Chris eine Ansage von seinem Konkurrenten Labi – denn dieser findet sein Verhalten auch nicht okay!

In der zweiten Folge der TV-Show teilte der IT-Techniker dem Freiberufler ganz direkt mit, was er von seinen teils unangebrachten Witzeleien halte. "Wenn ich jetzt ganz unangetastet von deiner Persönlichkeit dir gegenüber mal sage, wie du dich ausdrückst [...] Das ist teilweise echt grenzwertig", sagte Labi ernst. Dabei merkte er an, dass Chris' Späße auf Kosten von Frauen unangebracht seien.

Für den Sprücheklopfer scheint das Ganze jedenfalls halb so wild zu sein. "Es kann auch öfters mal etwas missverstanden werden, das ich so raus haue. Aber so bin ich eben und das ist auch gut so. Ich muss nicht jedem gefallen", rechtfertige sich Chris im anschließenden Interview. Daneben betonte er, dass Labi in Zukunft einfach weghören solle.

