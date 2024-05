Ist Yvonne Catterfelds Ex Oliver auf Dating-App unterwegs?

Ist Oliver Wnuk (48) etwa auf der Suche nach einer neuen Liebe? Zumindest gibt es Hinweise darauf, dass sich der TV-Star drei Jahre nach der Trennung von Yvonne Catterfeld (44) wieder ins Datingleben stürzt. Wie Bild berichtet, ist auf der Dating-App Bumble nun ein Profil des Schauspielers aufgetaucht, auf dem er sich "Ocho" nennt. Dem Datingprofil zufolge soll Oliver nach einer "Partnerin fürs Leben" suchen, die sich durch ihre "Empathie", "Humor" und "Loyalität" auszeichnet. Jedoch ist fraglich, ob der TV-Star tatsächlich über die Plattform nach der großen Liebe sucht, denn der Account wurde nicht verifiziert – und somit Olivers Identität nicht offiziell bestätigt.

Während Oliver seit der Trennung von Yvonne offiziell als Single gilt, hat die Sängerin ihr Herz bereits wieder neu verschenkt. Vor rund einem Jahr plauderte die "Für Dich"-Interpretin überraschend gegenüber dem Blatt aus: "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung." Doch wer der neue Mann an der Seite der Sängerin ist, behält sie bisher noch für sich. Sie gab lediglich an, dass ihr neuer Partner nicht in der Öffentlichkeit steht.

Oliver und Yvonne hatten sich 2007 am Set des Kinofilms "U-900" kennen und lieben gelernt. Im Jahr 2014 machte das einstige Paar sein Liebesglück mit der Geburt von Sohn Charlie perfekt. Nach 14 gemeinsamen Jahren – im Dezember 2021 – machten der Schauspieler und die Sängerin dann überraschend ihr Liebes-Aus publik. Schon im Frühjahr desselben Jahres hatten sich ihre Wege bereits getrennt.

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk, Schauspieler

Instagram / oliver_wnuk_offiziell Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld

