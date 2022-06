250 Gäste: "Liebe im Sinn"-Alicia und Andi heiraten erneut!

Alicia (33) und Andreas wollen schon bald noch einmal vor den Traualtar schreiten! Die Hamburgerin und der Auto-Fan lernten sich in der vergangenen Staffel von Liebe im Sinn kennen. Noch bevor sie sich gesehen haben, machte Andreas seiner Liebsten einen Antrag – und auch eine Hochzeit folgte. Doch nun soll ihre Liebe noch einmal in deutlich größerem Maße gefeiert werden: Alicia und Andreas schmeißen am Wochenende eine XXL-Hochzeitsfeier!

Auf Instagram verriet das Paar: "Am 25. Juni 2022 ist es endlich so weit. Wir feiern unsere große Hochzeitsfeier mit rund 250 Gästen. Wir freuen uns." Nähere Details zur Trauung gaben die beiden nicht preis. Dennoch ist schon etwas über ihre Gästeliste bekannt. Neben ihrem einstigen Mitstreiter Ronny wird auch dessen Ex-Verlobte Josimelonie mit von der Partie sein.

Wie sehr es zwischen Alicia und Andreas gefunkt hat, machen sie immer wieder im Netz deutlich. Neben zahlreichen gemeinsamen Bildern teilen die Boxerin und der Vater einer Tochter auch oft süße Worte. "Ach Schatz, ich liebe ich so sehr", schrieb Andreas zum Beispiel erst vor wenigen Tagen zu einem gemeinsamen Video.

