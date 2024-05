Neue Liebe: Datet Angelina Jolie diesen Broadway-Kollegen?

Genießt Angelina Jolie (48) etwa eine neue Liebe? Seit 2016 liefert sich die Schauspielerin nun schon einen wahrhaftigen Scheidungskrieg mit ihrem Ex Brad Pitt (60). Seither scheint der Filmstar nicht viel Zeit und Energie für eine neue Liebschaft aufbringen zu können – bis jetzt? Ein Insider will wissen, dass Angelina wohl mit ihrem Kollegen Justine Levine anbandeln soll. "Die Broadway-Community scheint zu denken, dass Angelina und Justin Levine sich daten. Sie ist Produzentin des neuen Musicals 'The Outsiders' und er hat an der Musik für die Show gearbeitet", heißt es in einem Tipp, der dem "Deux U"-Podcast zugetragen wurde.

"Sie sind vor der Eröffnung der Show zusammen in den Urlaub gefahren und gemeinsam über den Red Carpet gelaufen", führt die Quelle weiter aus. Von diesem Augenblick gibt es sogar einen Fotobeweis! Auf den Schnappschüssen posieren Angelina, Justin und sogar Töchterchen Shiloh Jolie-Pitt (17) auf dem roten Teppich. Offenbar pflegen auch der Promi-Spross und der Musikdirektor ein gutes Verhältnis – sie erschienen immerhin im Partnerlook!

Haben Angelina und Justin mittlerweile sogar schon Partnertattoos? Am Innenarm ließ sich der Hollywoodstar den Schriftzug "Stay Gold" tätowieren, was übersetzt "Bleib golden" bedeutet. Wie PageSix berichtet, fallen genau diese Worte in dem Stück und sollen einen der Charaktere daran erinnern, sich immer treu zu bleiben. Auch Justins Haut zieren diese Worte mittlerweile!

Getty Images Justin Levine, Musikdirektor

ActionPress Vivienne Jolie-Pitt, Justin Levine und Angelina Jolie, 2024

