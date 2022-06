Läuft da noch was zwischen Ronny und Isabella? Bei dem TV-Versuch Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment lernte der Wirtschaftsministeriumsreferent eigentlich die Influencerin Josimelonie kennen und machte ihr sogar einen Heiratsantrag. Doch während der Zeremonie erteilte er Josimelonie eine Abfuhr. Im Nachhinein kam raus, dass Ronny nicht nur ihr, sondern auch deren gemeinsamer Mitstreiterin Isabella nähergekommen sein soll. Aber läuft da jetzt noch was zwischen den beiden?

Der ehemalige First Dates-Kandidat hat sich bisher nicht bei Josimelonie für sein Verhalten entschuldigt – die beiden gehen nach wie vor getrennte Wege. Hat er seine Freiheit genutzt und nach dem angeblichen Sex mit Isabella versucht, diese näher kennenzulernen? In einer Fragerunde auf Instagram stellt Ronny klar: "Nein, ich bin nicht mit Isabella zusammen und war es auch nie. Und es läuft auch nichts zwischen uns."

Lange Zeit hielt sich Ronny zu dem ganzen Drama bedeckt – doch dann wandte er sich mit einem Statement an seine Fans. In diesem erklärte er, dass die Verlobung ja in den Rahmen des Experiments gehörte und er mit Josimelonie nicht fest zusammen gewesen sei, als er Isabella näher kennengelernt habe. Er wollte testen, wie sich die Sinne zwischen ihm und Isabella verhalten: "Für mich war es aus den genannten Gründen kein Betrügen, habe es auch noch nie im Leben gemacht, aber ein sehr schlechter moralischer Move."

Instagram / josimelonie Ronny Drewling und Josephine Jochmann, "Liebe im Sinn"-Pärchen

Instagram / ronny_d_official Ronny Drewling, "Liebe im Sinn"-Kandidat

Instagram / ronny_d_official Ronny Drewling, Reality-TV-Teilnehmer

