Freudestrahlend: Renata Lusin zeigt ihren After-Baby-Body

Erst vor einigen Wochen verkündeten Renata (36) und Valentin Lusin (37) die wohl süßesten Neuigkeiten überhaupt: Die beiden Let's Dance-Profitänzer bekamen zum allerersten Mal Nachwuchs. Seit der Geburt nehmen sie ihre Community mit durch ihren neuen Alltag zu dritt. So präsentiert sich die gebürtige Russin auf Instagram nun freudestrahlend bei einem kleinen Tänzchen mit ihren Liebsten. "Valentin mit seinen Ladys! Family 'Tanz in den Mai'", schreibt sie zu dem Clip. Dabei versprüht sie nicht nur gute Laune, sondern präsentiert auch ihren After-Baby-Body. Es ist kaum zu übersehen, wie wohl Renata sich nach ihrer Schwangerschaft in ihrem Körper fühlt.

In ihrer Story teilt die 36-Jährige dann noch einen weiteren Schnappschuss, auf dem sie an der Seite ihres Ehemannes Valentin sowie ihrer Schwiegermama und Schwägerin freudestrahlend in die Kamera grinst. Während sich die Vierertruppe sichtlich zu amüsieren scheint, fehlt von dem neuesten Familienzuwachs der Lusins jegliche Spur. "P.S.: Stella muss noch üben", begründet die frischgebackene Mama die Abwesenheit ihrer kleinen Tochter unter dem Beitrag, den sie in ihrem privaten Social-Media-Feed teilt. Ob der Spross der beiden also in der Zukunft in die Fußstapfen seiner Eltern treten wird, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Erst vor einigen Tagen beantwortete Renata im Rahmen eines Q&As ein paar Fragen ihrer neugierigen Fans im Netz. Dabei plauderte sie unter anderem aus, wem Stella ähnlicher sieht: Mama oder Papa. "Ich finde, uns beiden. Bis jetzt hat sie aber Locken wie Valentin – aber meine Haarfarbe – und blaue Augen", meinte sie. In ihrer Fragerunde stellte sie auch klar, ob sich die Community der beiden schon bald auf weiteren Nachwuchs freuen darf. Obwohl das Paar damit zunächst noch etwas warten will, erklärt die Tänzerin: "Ein Geschwisterchen für Stella würden wir nicht ausschließen."

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Familie

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, "Let's Dance"-Profis

