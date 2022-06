Zweites Jawort: "Liebe im Sinn"-Alicia schwärmt von Hochzeit

Doppelt hält ja bekanntlich besser! Alicia (34) und Andreas lernten sich in der vergangenen Staffel von Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment kennen und lieben. Deshalb gaben sich die Hamburgerin und der Schweriner bereits im vergangenen Dezember vor laufender Kamera das Jawort. Nun feierten Andreas und Alicia ihre zweite Hochzeit – dieses Mal im ganz großen Stil und ohne Fernsehteam!

Am vergangenen Samstag war es so weit: Die ehemaligen "Liebe im Sinn"-Teilnehmer gaben sich zum zweiten Mal das Jawort. Auf Instagram teilte Alicia ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann zu sehen ist. Während die Braut ein weißes schulterfreies Hochzeitskleid mit Applikationen trug, feierte Andreas den großen Tag in einem weißen Hemd und einer lachsfarbenen Anzughose. "Für uns war es einfach perfekt", schwärmte die 34-Jährige von ihrer großen Feier und fügte hinzu: "Vielen Dank an alle, die diesen Tag zu einem besonderen Tag in unserem Leben gemacht haben."

Seine Hochzeit feierte das Paar natürlich mit seinen Liebsten – es waren rund 250 Gäste zu dem Fest in der Nähe von Hamburg eingeladen. Darunter befanden sich auch einige Ex-Kandidaten von "Liebe im Sinn": So kreuzten zu der Feier Ronny und seine Ex-Verlobte Josimelonie trotz ihrer dramatischen Trennung auf.

Instagram / alicia_melina.de Alicia Melina im Juni 2022

Instagram / amg_andi Alicia und Andreas, "Liebe im Sinn"-Paar

Instagram / amg_andi Andreas, Kandidat bei "Liebe im Sinn"

