"Liebe im Sinn"-Isa: Auch Josimelonie hat sie hintergangen!

Jetzt schießt Isabella zurück! Die Hamburgerin hatte versucht, bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment ihren Mr. Right zu finden, allerdings ohne Erfolg: Ihr Mitstreiter Daniel machte ihr zwar einen Antrag – ein Ehepaar wurden die beiden aber nicht. Stattdessen soll sie sich, wie ihre Konkurrentin Josimelonie behauptet, an deren TV-Verlobten Ronny rangemacht und sogar

mit ihm geschlafen haben. Doch nun stellt Isabella ihre Sichtweise klar: Josimelonie hat sie ebenfalls hintergangen.

Gegenüber Promiflash betonte die Hundebesitzerin, dass sie sich während der Dreharbeiten eigentlich gut mit der Kölnerin verstanden habe. Nach dem Hören- und Fühlen-Date sei die Lage jedoch angespannter geworden. "Eigentlich wollte sie sich mit Daniel verloben, aber hat es mir nicht gesagt. Sie ist am Verlobungstag nach oben gegangen – Daniel dachte, da kommt Isabella und dann stand da Josi", verriet die Blondine. Da der Gelsenkirchener ihr aber keinen Antrag gemacht hatte, habe sie Ronny gewählt. "Wenn es gegangen wäre, hätte sie sich mit einem Meerschweinchen verlobt. Die hätte jeden genommen, um in der Sendung zu bleiben", schimpfte Isabella. Rücksicht auf ihre Freundschaft habe Josi also nicht genommen. "Bei mir und Daniel war das eine klare Sache. Daniel wollte mich, ich ihn – das war fest. Aber sie wollte die Show", führte Isabella weiter aus. Auch Ronny sei auf Fame aus gewesen – aber habe ihres Erachtens dazu gestanden.

Ein klärendes Gespräch habe es zwischen Isabella und Josimelonie bisher nicht gegeben. Als die ersten Fremdgehvorwürfe ans Licht kamen, seien sie zusammen auf Mallorca gewesen: "Sie [...] hat sich nichts anmerken lassen. Sie hätte zu mir kommen können und mich persönlich ansprechen können, mir eine knallen können. Sie ist feige nach Deutschland gereist und hat dann zwei Tage ihr Statement vorbereitet." Isabella bereue daher kaum etwas – nur, dass sie in Josis Show mitgespielt habe.

Instagram / isabellamariala Ronny Drewling und Isabella Detlaf

Instagram / josimelonie Ronny und Josimelonie, "Liebe im Sinn"-Paar

SAT.1 / Rudolf Wernicke Isabella und Daniel bei "Liebe im Sinn"

