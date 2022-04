Das hatte Antonia Hemmer (22) wohl nicht kommen sehen! Aktuell kämpfen bei #CoupleChallenge noch vier Teams um den Sieg. Nach einem besonders harten Spiel gönnen sich die Kandidaten in der neuen Folge nun aber erst einmal eine Auszeit und feiern eine kleine Party. Nach Ende der Sause will Antonia eigentlich nur zurück ins Bett, doch dann erwischt sie ihre Mitstreiter Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) beim Sex!

Tatsächlich scheint die Bauer sucht Frau-Bekanntheit bei der Party ein wenig zu tief ins Glas geschaut zu haben. Sie macht sich nach der Feier gut gelaunt auf den Weg zu ihrem Liebsten Patrick Romer (26) – und kommt dabei am Zimmer der Ex on the Beach-Turteltauben vorbei, die ein bisschen Zweisamkeit genießen und sich an gemeinsamen Schäferstündchen erfreuen. "Huch? Ja, sorry... Sagt doch wenigstens was! Keine Sorge, ich gehe ja", lautet Antonias erste Reaktion, bevor sie lachend aus dem Raum stürmt.

Tatsächlich sind Tommy und Sandra nicht die einzigen Teilnehmer, die in der Lodge schon beim Matratzensport erwischt wurden. Die bereits ausgeschiedenen Kandidaten Arielle Rippegather und Didi Veron vergnügten sich wenige Tage vor ihrer tränenreichen Trennung sogar im Wohnzimmer auf der Couch – und das vor laufender Kamera!

