Zwischen Didi Veron und Arielle Rippegather ist jetzt offenbar endgültig Schluss! Die DSDS-Bekanntheit und ihr Partner wollten bei #CoupleChallenge beweisen, was für ein gutes Team sie sind. Doch bereits nach wenigen Tagen in der Villa hing bei ihnen der Haussegen schief. Der Grund? Laut dem Unternehmer zeigte das Transmodel ihm gegenüber keinen Respekt. Sie zofften sich sogar so heftig, dass die beiden in getrennten Betten schliefen. Arielle versuchte zwar den Streit zu klären, doch Didi ließ sich nicht darauf ein. Stattdessen verkünden sie nun ihr Liebes-Aus!

In der neuen Folge werden die Reality-TV-Stars gemeinsam mit ihren Mitkandidaten Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) in die Exit-Challenge gewählt. Obwohl die anderen Teilnehmer Arielle und Didi gut zureden, vertragen sich die beiden nicht – im Gegenteil: Im Einzelinterview geraten sie erneut aneinander. Der 32-Jährige meint, dass ihm seine Partnerin auf der Nase herumtanzen würde. Die Blondine kann sein Verhalten aber überhaupt nicht verstehen. "Er kann mit starken Frauen nicht umgehen, weil er selber kein Selbstbewusstsein hat, weil er so ein kleines Würstchen ist", wettert sie gegen ihn. Wenige Minuten später steht der Entschluss des Vierfach-Vaters fest. "Unsere Wege trennen sich genau heute", stellt er klar.

Da Didi und Arielle durch ihr Liebes-Aus kein Couple mehr sind, müssen sie die Villa sofort verlassen. Als die Berlinerin ihren Konkurrenten davon erzählt, bricht sie sofort in Tränen aus: "Es ist jetzt nicht nur die Challenge verloren, sondern auch meine Liebe." Der Cast ist nach dem Auszug der beiden natürlich total geschockt. "Was ist los hier? Was geht ab, Alter?", zeigt sich die Bauer sucht Frau-Bekanntheit Antonia Hemmer (21) fassungslos.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank Beer Didi Veron, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Splash News / ActionPress Arielle Rippegather und Didi Veron, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de