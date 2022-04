Es sind ernste Nachrichten! Nicole (57) versetzte 1982 Musikfans im ganzen Land in Ekstase: Denn die damals 17-Jährige sang sich im Eurovision Song Contest mit "Ein bißchen Frieden" in die Herzen zahlreicher Zuschauer und gewann den Wettbewerb als erste Deutsche. Doch jetzt gibt es traurige Neuigkeiten um die Schlagersängerin, die schwer erkrankt sein soll: Demnach sei bei Nicole bereits vor zwei Jahren Brustkrebs entdeckt worden.

Gegenüber Bild berichtete Nicole jetzt davon, wie sie von der Krankheit erfuhr: "Die Diagnose im Dezember 2020 war ein Schock. Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab." In ihrer rechten Brust seien damals zwei Tumore entdeckt worden, woraufhin die Sängerin sofort operiert wurde. "Die Tumore waren klein, aber aggressiv", schilderte die 57-Jährige die damalige Lage.

Der schwerste Schlag sei es gewesen, als sie ihre Haare verloren habe, erklärte Nicole: "Mein Leben lang trug ich nur lange Haare und plötzlich hatte ich eine Glatze. Das war hart." Geholfen habe ihr damals vor allem die Unterstützung ihrer Liebsten: "Meine geliebte Familie ist meine beste Therapie."

Nicole beim ESC 1982 in Harrogate

"Ein bisschen Frieden"-Interpretin Nicole

Sängerin Nicole im Januar 2020

