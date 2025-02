Schlager-Ikone Nicole verrät Details über ihren Ehemann

Nicole (60), die mit ihrem ESC-Hit "Ein bisschen Frieden" bekannt wurde, hat jetzt in der Giovanni Zarrella Show eine rührende Geschichte aus ihrem Leben erzählt. Seit August 1984 ist die Sängerin mit ihrem Ehemann Winfried Seibert verheiratet – an das Kennenlernen und die Anfänger ihrer Liebe erinnert sie sich aber noch ganz genau. Wie sie berichtet, habe Winfried sie bei einem ihrer ersten Auftritte entdeckt. "Das war, als ich neun oder zehn Jahre alt war", erklärt Nicole.

Laut Nicole fand ihr damaliger Auftritt in dem Ort statt, in dem Winfried lebte. Obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten, soll er zu seinen Freunden folgenden Satz gesagt haben: "Die wird mal meine Freundin." Nicole fügte lachend hinzu, dass Winfried damals schon gewusst habe, dass sie eines Tages zusammenfinden würden. Jahre später wurde aus seiner Vorahnung Realität: Sie begegneten sich erneut, verliebten sich ineinander und gehen seit mittlerweile fast 40 Jahren gemeinsam durchs Leben. In der Show zeigte sich die Sängerin sichtlich gerührt, als sie die Geschichte mit dem Publikum teilte.

Dass Winfried sie bereits im Kindesalter auf so bemerkenswerte Weise "ausgewählt" hatte, sieht sie heute als liebevoll-skurrilen Beginn ihrer Liebesgeschichte. Neben ihrer langen Ehe ist Nicole vor allem für ihre authentische und emotionale Verbindung zu ihrem Publikum bekannt. Die Schlagersängerin, die in den 1980er-Jahren mit ihrer Musik viele Herzen berührte, gibt auch abseits der Bühne immer wieder Einblicke in ihr privates Glück – stets mit einem Hauch von Bescheidenheit und viel Humor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Winfried Seibert und Schlagersängerin Nicole

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole beim ESC 1982 in Harrogate

Anzeige Anzeige