Schlagerstar Nicole hat die Krebsdiagnose "richtig erwischt"

Nicole (58) erinnert sich an einen schlimmen Moment in ihrem Leben zurück. Im Dezember 2020 war bei der Sängerin Brustkrebs diagnostiziert worden. Die Ärzte hatten bei ihr zwei kleine, aber aggressive Tumoren in der rechten Brust entdeckt. Die einstige Eurovision Song Contest-Siegerin wurde sofort operiert, begann mit der Chemotherapie und Bestrahlung – heute gilt sie als gesund. Doch wie war es Nicole ergangen, als sie vom Krebs erfahren hatte?

"Für mich ist die Welt stehen geblieben. Mich hatte es richtig erwischt, das volle Programm", erzählte die 58-Jährige im Interview mit Bunte über den Moment der Diagnose. Doch sie sei schon immer eine Kämpferin gewesen. "Ich habe auch nicht geweint. Ich bin Skorpion. Wenn der bedroht wird, weicht er zwei Meter zurück. Aber nicht, weil er Angst hat, sondern weil er Anlauf nimmt für den Gegenstoß", betonte die gebürtige Saarbrückerin. Sie habe sich der Krankheit vom ersten Tag an entgegengestellt.

Ihre Diagnose hatte Nicole erst öffentlich gemacht, als sie bereits geheilt war. "Ich wollte kein Mitleid, ich wollte auch niemanden zu Tränen rühren. Es grenzt ja sowieso an ein Wunder, dass über ein Jahr lang nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist", erklärte die "Ein bisschen Frieden"-Interpretin. Sowohl ihre Freunde als auch das ganze Dorf hätten dichtgehalten.

Getty Images Nicole beim ESC 1982 in Harrogate

Instagram / nicole__official__ Sängerin Nicole im Januar 2020

Getty Images Nicole, Schlagersängerin

