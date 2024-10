Nicole glaubt, "Ein bisschen Frieden" wäre heute ein ESC-Hit

1982 gewann Nicole (59) mit ihrem Ohrwurm "Ein bisschen Frieden" den Eurovision Song Contest für Deutschland. Der Song und mit ihm seine Interpretin sollten ESC-Geschichte schreiben, denn es war das erste Mal, dass der Pokal nach Deutschland ging. Aber wie würde die Musikerin heute beim ESC abschneiden? Gegenüber RTL erklärt Nicole, dass sie von der Zeitlosigkeit ihres Liedes überzeugt ist. "Wenn ich jetzt in dieser Zeit noch mal nur mit Gitarre auf die Bühne käme, es würde so herausstechen, es würde so auffallen", ist der Schlagerstar sich sicher. Und oft sind es genau solche Auftritte, die hochgehandelt werden. Immerhin ist die Botschaft des Songs tatsächlich zeitlos und trifft vermutlich genau jetzt den richtigen Ton.

Auch nach über 30 Jahren denkt Nicole noch liebevoll an ihre ESC-Teilnahme zurück. "Ein bisschen Frieden" sei ein ganz besonderer Song: "Es war alles sehr ruhig, und man hat sich auf das Lied konzentriert. Ich habe den Menschen aus dem Herzen gesungen." Sie habe damals ohne große Show auf der Bühne gestanden, heute sei das anders. Die Performances der Länder scheinen tatsächlich jedes Jahr spektakulärer zu werden – je größer die Show, desto größer die Chancen zu gewinnen. Das gilt auch für Deutschland. Vor allem im vergangenen Jahr versuchte Deutschland ein Experiment mit großer Show: Mit der etablierten Metalband Lord of the Lost und dem Song "Blood & Glitter" wurde ein etwas anderer Act zum ESC geschickt. Allerdings ohne Erfolg: Mit dem 26. Platz gab es wieder nur eine der hinteren Platzierungen.

Das sollte sich in diesem Jahr allerdings ändern. Während die deutschen Acts sich in den vergangenen Jahren schon fast an die letzten Plätze gewöhnt hatten, wurde Deutschland 2024 hochgehandelt. Musiker Isaak (29) performte "Always On The Run" und holte das Publikum mit seiner Stimmgewalt offenbar ab: Mit 117 Punkten bekam er die höchste Punktzahl seit Jahren und setzte sich letztlich auf Platz 12. Zum Sieg reichte es aber nicht. Zuletzt gewann Deutschland 2010, als Lena Meyer-Landrut (33) die Zuschauer mit "Satellite" begeisterte.

Getty Images Nicole beim ESC 1982 in Harrogate

Getty Images Isaak Guderian, Sänger

