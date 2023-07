Das hat sich für Sängerin Nicole nach Krebsdiagnose geändert

Mittlerweile kann Nicole (58) aufatmen! Mit nur 17 Jahren hatte die Sängerin am Eurovision Song Contest teilgenommen und den ersten Sieg für Deutschland eingefahren. Doch so rosig war es nicht immer im Leben der Sängerin. 2020 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Die Blondine wurde sofort operiert, begann mit Chemotherapie und Bestrahlung. Heute gilt die Saarbrückerin als gesund. Was hat sich für Nicole nach dem Krebs geändert?

"Ich lebe noch bewusster als vorher", verrät die 58-Jährige im Interview mit Bunte offen. Mittlerweile gönne sich Nicole viel mehr. "Wir reisen auch mehr, wenn es geht, ohne Verpflichtungen. Zehn Tage auf den Malediven zu sein, das Handy ausgeschaltet zu lassen, ein gutes Buch zu lesen, Yoga zu machen, die Stille zu genießen und beim Schnorcheln die Wasserwelt zu erkunden – das war herrlich", schwärmt sie glücklich.

Doch auch mit der Musik wolle die Schlagersängerin wieder durchstarten! "Ich werde mich arg zusammenreißen müssen, aber ein paar Tränchen auf der Bühne zu vergießen, das gehört dazu", erklärt Nicole und ist sich sicher, dass ihre bevorstehende Tour ihre emotionalste sein werde. "Wir sind alle schon ganz hibbelig und gerade ordentlich am Proben", erzählt die Musikerin.

Anzeige

Getty Images Nicole, Schlagersängerin

Anzeige

ActionPress Nicole bei einem Konzert in Luzern

Anzeige

Getty Images Nicole, November 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de