Diese Gäste sind demnächst bei der "Giovanni Zarrella Show"

Die Giovanni Zarrella Show ist seit 2021 fester Bestandteil des Fernsehprogramms. Samstagabends flimmert die Musikshow über die Bildschirme vieler deutscher Wohnzimmer. Am 15. Februar wird die Show von Giovanni Zarrella (46) live aus Friedrichshafen übertragen. Passend zum Valentinstag steht die Sendung unter dem Motto "All you need is love". Dazu werden einige prominente Gäste ihre Liebeslieder zum Besten geben. Revolverheld wird ihren Hit "Halt dich an mir fest" performen. Zusammen mit dem Moderator wird die Band "Ich lass für dich das Licht an" singen. Als weitere Gruppe wird Karat in der Show auftreten. Mit dem Klassiker "Über sieben Brücken musst du gehn", den der verstorbene Ulrich Swillms (✝76) geschrieben hat, werden die Männer aus Ost-Berlin ihre Fans in Erinnerungen schwelgen lassen.

Sängerin Nicole (60) wird zum ersten Mal in der Musikshow dabei sein. Mit ihrem Lied "Ein bisschen Frieden" war sie die erste Kandidatin beim Eurovision Song Contest, die den Sieg nach Deutschland holen konnte. Pop-Sängerin Leony (27) wird ebenfalls eine Performance abliefern. Schlagerfans werden sich besonders freuen: Roland Kaiser (72), Howard Carpendale (78), Melissa Naschenweng (34), Andreas Gabalier (40) und Ross Antony (50) stehen auf der Gästeliste.

Die nächste Show wird nur wenige Tage später aufgezeichnet, aber erst im Mai ausgestrahlt. Auch diese Folge wird durch ihre Starbesetzung überzeugen können. Beatrice Egli (36), Max Giesinger (36), Álvaro Soler (34), Inka Bause (56) und Joris (35) werden auf der Bühne stehen. Schlagerstar Roland Kaiser wird erneut auftreten. Da das Motto des Abends "Tanzen, tanzen, tanzen!" lautet, wird das Ensemble Lord of the Dance aus Irland die Zuschauer mit ihrem Stepptanz beeindrucken.

Getty Images Nicole, Schlagersängerin

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

