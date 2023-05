Eurovision Song Contest: Diese deutschen Stars gewannen

Diese deutschen Stars gewannen bereits den Eurovision Song Contest! Das große Finale des alljährlichen Wettbewerbs steht kurz bevor: Für Deutschland geht dieses Mal die Band Lord of the Lost mit ihrem Song "Blood & Glitter" ins Rennen. Doch welcher deutsche Star konnte bereits die meisten Punkte absahnen? Wer in den vergangenen Jahren den Sieg für Deutschland mit nach Hause nahm, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de