Er richtet sich an seine Fans! Paul Arthurs wurde in den 90er-Jahren weltberühmt: Als Rhythmus-Gitarrist der Band Oasis erreichte der Musiker Fans auf der ganzen Welt und wirkte bis zu seinem Ausstieg im Jahr 1999 bei zahlreichen Megahits der Gruppe mit. Jetzt gibt es jedoch besorgniserregende Nachrichten: Denn Paul gab seinen Followern nun bekannt, dass er an Mandelkrebs erkrankt ist.

Auf Twitter verkündete Paul jetzt, dass er sich in nächster Zeit von der Bühne zurückziehen werde: "Ich wollte euch alle wissen lassen, dass ich erst einmal eine Pause einlege und keine Shows mehr spiele. Bei mir wurde nämlich Mandelkrebs diagnostiziert." Der 56-Jährige versprach aber, seine Fans weiterhin auf dem Laufenden zu halten, wie seine Genesung voranschreite.

Paul gab sich zudem zuversichtlich. "Die guten Nachrichten sind, dass der Krebs behandelbar ist und ich werde bald die nötigen Schritte dazu einleiten", hieß es in seinem Statement weiter. Er werde es wahnsinnig vermissen, auf der Bühne zu stehen, schloss der Musiker den Tweet.

REX FEATURES LTD. Oasis bei einem Konzert im Jahr 1994

Sebastian Gabsch / Future Image Paul Arthurs und Liam Gallagher 2016 in Berlin

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

