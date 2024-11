Bestätigt von Liam: Bonehead wird bei Oasis-Tour dabei sein

Fans von Oasis haben Grund zur Freude: Liam Gallagher (52) hat offenbar bestätigt, dass der frühere Oasis-Mitbegründer Paul "Bonehead" Arthurs bei der lang erwarteten Reunion-Tour der Band im nächsten Sommer dabei sein wird. In einem Austausch mit Fans auf X deutete der Sänger an, dass Bonehead Teil der Besetzung sein wird. Die Tour, die 17 Termine in Europa und Nordamerika umfasst, markiert die erste große Rückkehr der Band seit ihrer Trennung im Jahr 2009.

Ein Fan äußerte auf X Bedenken hinsichtlich des engen Tourplans und schrieb: "41 Auftritte in 142 Tagen. Das ist alle dreieinhalb Tage ein Gig, hoffentlich ist Liam in Bestform." Liam, der für seine schlagfertigen Antworten bekannt ist, entgegnete darauf: "Solange ich nicht die ganze Nacht wach bleiben muss, um Bonehead mit Feigenrollen zu füttern, geht's mir gut." Als ein weiterer Fan nachhakte: "Heißt das, Bonehead ist definitiv dabei?", bestätigte Liam: "Bonehead ist definitiv in der Gegend." Diese Aussagen haben viele Fans überzeugt, dass Bonehead bei der Reunion dabei sein wird.

Paul Arthurs (59) war in den 90ern ein wichtiger Bestandteil von Oasis und wurde für sein markantes Rhythmusgitarrenspiel auf den frühen Alben der Band geschätzt. Seine mögliche Rückkehr zur Band war seit den ersten Gerüchten über die Reunion und ein neues Album ein heiß diskutiertes Thema unter den Fans. Liam und sein Bruder Noel Gallagher (57) stehen an der Spitze der kommenden Tour, die als eines der mit größter Spannung erwarteten Comebacks in der Rockgeschichte gilt. Die Tickets waren in Rekordzeit ausverkauft, was die anhaltende Begeisterung für die Band unterstreicht.

SI1/WENN/Newscom/The Mega Agency Paul Arthurs im März 2015

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

