Die schwangere Anne Wünsche (30) zeigt stolz, was sie hat! Die Influencerin erwartet mit ihrem Freund Karim ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Beauty ist es aber bereits das dritte. Ihre Schwangerschaften zeigte sie bisher immer offen im Netz – egal ob es um Wehwehchen ging oder Babybauch-Updates. Letztere gab es auch schon öfter nur in Dessous. Doch für dieses Bild zog sie blank: Anne setzt ihren Bauch komplett nackt in Szene!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Ex-BTN-Darstellerin nun ein besonders heißes Pic. Anne rekelt sich komplett nackt in einer Sauna und präsentiert dabei ihre runde Körpermitte. "Morgen bin ich schon in der 31. Schwangerschaftswoche und irgendwie rasen die letzten Wochen bis zur Geburt so schnell an mir vorbei", ließ sie ihre Follower in der Bildunterschrift an ihren Gedanken teilhaben. Das löse leichte Panik in ihr aus.

Doch die Vorfreude, ihr Kind dann endlich in den Armen halten zu können, sei riesig. Nach zwei Töchtern darf sie sich nun über einen Jungen freuen. Auch einen Namen haben Anne und Karim bereits ausgesucht, den sie versehentlich auf Social Media verraten hat. "Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass Sávio noch im Bauch ist", plapperte sie vor wenigen Wochen aus.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, April 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022 in Berlin

