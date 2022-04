Auf diese Avatar-Fortsetzung warten Fans schon ziemlich lange! 2009 stürmte "Avatar – Aufbruch nach Pandora" von Star-Regisseur James Cameron (67) die Kinos auf der ganzen Welt und entpuppte sich mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 2,85 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ende des Jahres kommt endlich der langersehnte zweite Teil in die Kinos – und nun ist auch der Titel bekannt!

Wie Filmstarts berichtet, wurde der Titel bei der Branchenveranstaltung CinemaCon vorgestellt. Am 14. Dezember soll die Fortsetzung des legendären Streifens mit dem Titel "Avatar: The Way of Water" in die deutschen Kinos kommen. Und auch auf weiteren Nachschub können sich Filmfans freuen – denn wie Regisseur James Cameron verkündet, wird es auch einen dritten, vierten und fünften Teil der "Avatar"-Saga geben.

Doch um was geht es eigentlich nun in der kommenden Fortsetzung des Science-Fiction-Films? Teil zwei spielt tatsächlich zehn Jahre nach den Geschehnissen in "Aufbruch nach Pandora" und beleuchtet vor allem die Familiengeschichte von Jake (Sam Worthington, 45) und Neytiri (Zoe Saldana, 43) weiter. Werdet ihr euch den neuen "Avatar"-Film anschauen? Stimmt in der Umfrage ab!

SIPA PRESS / ActionPress Filmplakat "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

SIPA PRESS / ActionPress Sam Worthington in "Avatar – Aufbruch nach Pandora" 2009

ActionPress Sam Worthington und Zoe Saldana in "Avatar"

