Avatar-Schöpfer James Cameron verrät: Darum sind Na'vi blau

James Cameron (70), der visionäre Regisseur hinter der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe, hat in einem Interview mit dem Magazin Empire ein kurioses Detail aus dem kreativen Entstehungsprozess verraten. Die blauen Na'vi, die das Zentrum seiner Sci-Fi-Welt bilden, entstanden offenbar nach einem einfachen Ausschlussprinzip. Grün war bereits durch andere Aliens und den Hulk belegt, Rosa und Braun erschienen für Außerirdische ungeeignet, und Gelb erinnerte zu sehr an SpongeBob. Am Ende blieben nur Blau und Lila übrig. "Lila ist meine Lieblingsfarbe, aber ich dachte mir, wir nutzen sie für die Biolumineszenz und alles, was den Na'vi heilig ist", erklärte Cameron seinen Entschluss.

Doch die Inspiration für die markante Farbgebung hat noch eine ganz persönliche Anekdote. In derselben Unterhaltung verriet der Filmemacher, dass ihn ein Traum seiner Mutter beeinflusste. "Sie erzählte mir von einem Traum, in dem eine drei Meter große blaue Frau mit sechs Brüsten auftauchte. Ein faszinierendes Bild! Ich habe sie sogar gezeichnet, aber das mit den sechs Brüsten sah nicht so gut aus und hätte die Altersfreigabe beeinträchtigt", scherzte Cameron. Am Ende blieb es bei der blauen Farbe – sie wurde zum ikonischen Merkmal der Na'vi und trug entscheidend zum Erfolg der Filmreihe bei.

Die Entscheidung für die blaue Hautfarbe der Na'vi scheint typisch für James Cameron zu sein – einen Regisseur, der nicht nur für seine technische Präzision, sondern auch für seine bisweilen unkonventionellen Ideen bekannt ist. Der Oscar-Preisträger, der seit Jahrzehnten Blockbuster wie Titanic und "Terminator" inszeniert, investierte insgesamt 15 Jahre in die Erschaffung der "Avatar"-Welt und brachte mit "Avatar – Aufbruch nach Pandora" den erfolgreichsten Film der Kinogeschichte hervor. Die blaue Farbe, ursprünglich eine pragmatische Wahl, hat sich mittlerweile unauslöschlich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt und macht die Na'vi zu einer unverkennbaren Ikone des Science-Fiction-Genres.

ActionPress/SIPA PRESS Trinity Jo-Li Bliss in "Avatar: The Way of Water"

Landmark Media Press and Picture "Avatar: The Way Of Water"

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles