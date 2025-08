James Cameron plant Avatar-Welt zu erweitern

James Cameron (70), der gefeierte Regisseur und Schöpfer des Avatar-Universums, hat kürzlich verkündet, das Franchise auf spannende Weise erweitern zu wollen. Parallel zu den geplanten Fortsetzungen im Kino, darunter der für Dezember 2025 angekündigte Blockbuster "Avatar: Fire And Ash", plant James eine animierte Serie. Dabei möchte der Filmemacher Geschichten erzählen, die den Fans bisher verborgen blieben. "Ich möchte eine animierte Anthologie-Serie machen, die in dieser Welt spielt, aber Geschichten erzählt, die man von dieser Welt nicht erwarten würde", verriet er in einem Interview mit Empire Magazine.

James verwies dabei auf das Beispiel von Matrix und dessen Animations-Ergänzung "The Animatrix". Ähnlich wie dieses Werk sollen auch die geplanten animierten Geschichten bisher unbeachtete Ecken von Pandora beleuchten oder Vorgeschichten zu Figuren liefern. Ein mögliches Thema könnte die allererste Expedition auf den faszinierenden Planeten sein. Ob die Erweiterung des Franchise in Form einer Serie, einzelner Filme oder beidem realisiert wird, ist aktuell noch offen. Fest steht jedoch, dass James bereits mit Disney über die Umsetzung gesprochen hat.

Die "Avatar"-Reihe begeistert seit Jahren Millionen Fans weltweit, und James lässt keine Möglichkeit aus, den Erfolg weiterzuführen. Neben den bisherigen Kinohits ist die Welt der Na'vi längst Teil von Themenparks und Videospielen geworden. Der Regisseur, der für Werke wie Titanic und "Terminator" bekannt ist, träumt weiterhin groß. Die Frage, ob er parallel zu "Avatar 4" und "Avatar 5" diese Serien-Idee umsetzen kann, bleibt spannend. Seine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Projekten zeigt aber, wie sehr ihm die Schaffung eines lebendigen und tiefgründigen Universums am Herzen liegt.

Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

Action Press / SIPA PRESS Sam Worthington in "Avatar: The Way of Water"

