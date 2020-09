Gute Nachrichten für die Fans des Science-Fiction-Streifens Avatar – Aufbruch nach Pandora! Elf Jahre ist es inzwischen her, dass das Werk von Star-Regisseur James Cameron (66) weltweit die Kinos eroberte. Der Film spielte damals über 2,78 Milliarden US-Dollar ein und war von 2009 bis 2019 der erfolgreichste Film nach Einspiel-Ergebnis. Viele Fans dürften sehnsüchtig auf die Fortsetzung warten – jetzt gibt es ein erfreuliches Update: Die Dreharbeiten zu "Avatar 2" sind nach drei Jahren endlich abgeschlossen!

Das verriet Cameron jetzt höchstselbst – in einem Instagram-Livestream mit Arnold Schwarzenegger (73). "Wir sind mit 'Avatar 2' zu 100 Prozent fertig und sind ungefähr bei 95 Prozent von 'Avatar 3'", plauderte der Filmemacher aus. Zuvor waren er und sein Team mit ihrem Zeitplan mächtig im Rückstand. "Covid hat uns getroffen wie alle anderen auch... Wir haben ungefähr viereinhalb Monate verloren", erklärte der 66-Jährige. Dennoch ist der Oscar-Preisträger zuversichtlich, dass es für Teil zwei beim Kinostart Ende 2022 bleibt. "Avatar 3" soll Ende 2024 anlaufen. Und damit nicht genug: Ein vierter und fünfter Part sind für 2026 und 2028 geplant.

Die Fans können sich in den Fortsetzungen auf altbekannte Gesichter freuen. Mit Sam Worthington (44) als Jake Sully, Zoe Saldana (42) als Neytiri und Sigourney Weaver (70) als Dr. Grace Augustine sind sämtliche Hauptdarsteller aus Teil eins wieder am Start. Auch Bösewicht Colonol Quaritch, gespielt von Stephen Lang, kehrt zurück. Neu an Bord sind unter anderem Fast & Furious-Star Vin Diesel (53) sowie Hollywood-Beauty Kate Winslet (44) – mehr als 20 Jahre nach Titanic steht sie erneut für Cameron vor der Kamera.

Amanda Edwards/Getty Images James Cameron, Regisseur

ROBYN BECK/AFP via Getty Images Schauspielerin Zoe Saldana bei der Premiere zu "Avatar – Aufbruch nach Pandora" in Los Angeles, 2009

VALERIE MACON/AFP via Getty Images Zoe Saldana, Sam Worthington und Sigourney Weaver bei den Golden Globes 2010

