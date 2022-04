Diese beiden sind auch nach der Show befreundet! Vanessa und Juliana haben sich bei der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel kennengelernt und super verstanden. Vanessa musste vergangene Woche die Show von Heidi Klum (48) schweren Herzens verlassen, während Juliana noch weiter im Rennen ist. Doch der Kontakt der beiden ist deswegen nicht abgebrochen: Jetzt verbringen die beiden sogar Zeit zusammen!

Auf Instagram nahmen die Schönheiten ihre Fans bei ihrem Alltag mit. Zurzeit besucht Vanessa ihre ehemalige Rivalin in ihrer Heimat Berlin und sie unternehmen ein paar Dinge, wie etwa Fotos schießen. Die Zeit zusammen erinnerte die beiden offenbar an ihre gemeinsame Zeit bei der TV-Show! "Kleine Flashbacks an GNTM: Hab mit Vanessa auch dort ein Bett geteilt", schrieb Juliana zu einem süßen Bild nach dem Aufwachen.

Auch abseits der Kameras sind die Girls jetzt ziemlich busy: Sie hetzen von Termin zu Termin. "Wir sind heute viel beschäftigt. Wir rennen wieder von A nach B", hielt Vanessa ihre Anhänger auf dem Laufenden und filmte sich mit ihrer Model-Freundin.

Instagram/ vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin

Instagram / juliana.gntm22.official Vanessa und Juliana, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / juliana.crst GNTM-Kandidatin Juliana

