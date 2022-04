Bei Germany's next Topmodel ging es jetzt um den Einzug in die Top Ten! In der aktuellen Folge von Heidi Klums (48) beliebter Castingshow mussten sich die verbleibenden elf Nachwuchsmodels nicht nur einem anspruchsvollen Trampolin-Shooting, sondern zudem auch noch einem kniffligen Labyrinth-Walk stellen. Am Ende musste eine Kandidatin GNTM jedoch noch kurz vor der Top Ten verlassen: Heidi schickte jetzt Vanessa Kunz nach Hause!

Vanessa musste in der neuen GNTM-Folge bis zum Schluss zittern: Die Azubine wackelte gemeinsam mit ihren Kontrahentinnen Anita Schwarz (21) und Noëlla Mbomba. Doch letztendlich konnte sie Heidi mit ihrer Leistung tatsächlich am wenigsten überzeugen. "Eine konnte weder den Fotografen beim Shooting noch den Designer der heutigen Entscheidung von euch überzeugen", erklärte die Chefjurorin und verkündete ihre Entscheidung: "Und das bist leider du, Vanessa." Die 20-Jährige muss also ihre Koffer packen.

Nach der Entscheidung rollten bei Vanessa einige Tränen. "Natürlich wäre ich gerne noch weiter dabei gewesen, weil es eine unfassbar schöne Zeit war", betonte die Azubine und versicherte: "Mein Weg geht auf jeden Fall weiter, der ist noch nicht vorbei."

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2022

Instagram / vanessa.gntm22.official Model Vanessa Kunz

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

