Hätte Anna Rossow (33) Lust auf ein Shooting mit dem Playboy? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin konnte in der zwölften Staffel der beliebten Kuppelshow die letzte Rose vom Junggesellen Dominik Stuckmann (30) ergattern. Mittlerweile wohnen die zwei Turteltauben schon zusammen – und lassen ihre Fans im Netz auch regelmäßig an ihrem Liebesglück teilhaben. Die Hamburgerin postet dabei hin und wieder auch Bikinifotos von sich. Doch könnte sie sich vorstellen, auch mal für den Playboy blankzuziehen? Das verriet Anna jetzt!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 33-Jährige nun eine Fragerunde. Ein Follower interessierte sich in dem Q&A ganz besonders dafür, ob sie eine Anfrage des Erotik-Magazins annehmen würde. Doch Anna muss ihre Fans leider enttäuschen: Sie stellte prompt klar, dass sie ein Angebot des Playboys sofort absagen würde. "Ich finde, es gibt ein paar Dinge, die sollten meiner Meinung nach privat bleiben. Sich nackig machen gehört definitiv dazu (außer vielleicht in der Sauna)", erklärte die Beauty ihre Haltung.

Trotzdem wolle die Angestellte im öffentlichen Dienst natürlich niemanden verurteilen, der sich für ein Shooting mit dem Playboy entscheidet. Immerhin haben sich ja schon viele Rosengirls für das Magazin ausgezogen – wie beispielsweise die einstige Zweitplatzierte Michelle Gwozdz oder die Influencerin Angelina Pannek (30). "Es sind meistens sehr ästhetische Bilder", meinte Anna abschließend

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow, Ex-Bachelor-Girl

Instagram / anna_rossow_ Ex-Bachelor Dominik Stuckmann mit seiner Anna Rossow

