Zum Jahrestag: Anna Rossow widmet Dominik süßen Liebesbrief

Dominik Stuckmann (32) und Anna Rossow (36) feiern ihren dritten Jahrestag. Die zwei Reality-TV-Bekanntheiten verliebten sich 2021 während der Dreharbeiten von Der Bachelor und machten seitdem eine Menge Höhen und Tiefen durch. Auf Instagram zeigt Anna jetzt aber, dass sie nach wie vor total happy mit dem einstigen Rosenkavalier ist und teilt den Auszug eines an ihn gerichteten Liebesbriefs mit ihren Fans. "Du hast dich in Mexiko für mich entschieden und ich habe mein Leben in Hamburg für dich hinter mir gelassen, um mir ein neues Leben mit dir in Frankfurt aufzubauen. Und ich würde es immer wieder tun! Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden! Ich liebe dich, my love", schreibt sie und setzt ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Zu den herzerwärmenden Zeilen veröffentlicht die Influencerin eine Reihe an Schnappschüssen ihrer gemeinsamen Momente, wie beispielsweise ihr erster Urlaub auf Mykonos oder ein Besuch auf einer Hochzeit. Darüber hinaus lässt sie die Zeit mit ihrem Liebsten Revue passieren. "Wir haben die letzten drei Jahre so unfassbar viele Sachen zum ersten Mal gemeinsam gemacht, zusammen gelacht, geweint, gestritten und uns wieder vertragen! So aufregend und schön die letzten Monate auch waren, so anstrengend und herausfordernd waren sie auch", betont Anna und führt weiter aus: "Beim Finale hast du zu mir gesagt: Wir beide sind so verschieden, aber das macht uns aus! Wir ergänzen uns perfekt, auch wenn es uns manchmal noch schwerfällt, den anderen zu verstehen."

Die Liebe von Dominik und der 36-Jährigen stand eine Zeit lang auf der Kippe: Während einer Krise war sogar schon von einer Trennung die Rede. Sie schafften es jedoch, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Im MDR-Format "Fundbüro der Liebe" ging der ehemalige TV-Junggeselle näher auf ihre Probleme ein und erklärte, dass das Paar in eine Art Sackgasse geraten war, in der sie es nicht geschafft hatten, über ihre Schwierigkeiten zu reden. "Man kann ja auch nicht einfach nur darüber reden und sagen: 'Okay, jetzt haben wir darüber geredet.' Sondern es müssen auch Taten folgen", schilderte er.

Instagram / annarossow TV-Bekanntheiten Dominik Stuckmann und Anna Rossow

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

