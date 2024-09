Anna Rossow und Dominik Stuckmann wollen ein Haus kaufen

Anna Rossow (36) und Dominik Stuckmann (32) meinen es ernst miteinander. Seit über zweieinhalb Jahren sind der einstige Bachelor und seine Auserwählte bereits ein Paar. Gemeinsam konnten sie schon die eine oder andere Krise überwinden und sind nun wohl bereit für den nächsten Schritt: Sie wollen ein Haus kaufen! "Wir schauen ja schon länger ganz entspannt nach einem Haus, weil wir beide es nicht mehr so richtig fühlen, in der Stadt in einer Wohnung zu wohnen", erklärt Anna ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Daher haben sich die zwei auf die Suche gemacht und sind wohl fündig geworden – die Besichtigung lief zumindest gut, verrät die Influencerin.

Doch bis Anna und Dominik ihrem Traum vom Eigenheim einen großen Schritt näher kommen, müssen sie sich noch um das Finanzielle kümmern. Die Finanzierung bei der Bank auf die Beine zu stellen, ist für Anna ein großer Schritt. "Ich habe in meinem Leben noch nie eine krasse Finanzierung gemacht oder einen Kredit aufgenommen, außer als ich mein erstes Auto finanziert habe", berichtet die Content Creatorin und betont: "Das fühlt sich sehr erwachsen an." Dabei plagen sie auch Sorgen, ob sie für eine so hohe Verantwortung wirklich bereit ist.

Dass die beiden Reality-TV-Teilnehmer diesen großen Schritt zusammen wagen, dürfte ihre Fans sehr freuen – denn noch vor wenigen Monaten schien es um ihre Liebe gar nicht gut zu stehen. Im MDR-Format "Fundbüro der Liebe" gestand Dominik, dass das Paar seine Beziehung in eine Art Sackgasse manövriert habe, in der sich die Probleme über die Zeit aufgestaut hätten. Auch das Thema Trennung sei auf den Tisch gekommen. Anna und Dominik hätten jedoch gemeinsam entschieden, für ihre Verbindung zu kämpfen: "Wir sind auf einem guten Weg, wieder da anzuknüpfen, wo unsere Liebesreise damals angefangen hat."

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow, "Der Bachelor"-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige