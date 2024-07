Dominik Stuckmann und Anna haben jetzt Personal Trainer!

Anna Rossow (35) und Dominik Stuckmann (32) wollen ein paar Kilos abnehmen! Gegenüber RTL offenbarte das Bachelor-Traumpaar, dass die beruflichen Verpflichtungen oft wenig Raum für Sport und Bewegung lassen. "Wir haben diesen typischen Beziehungsspeck angesetzt", gab Dominik ehrlich zu. Ihre berufliche Belastung habe die beiden dazu gebracht, nach Feierabend oft nur noch auf der Couch zu liegen und ungesund zu essen.

Auf die Frage, was sie dazu bewegt hat, sich professionelle Unterstützung zu holen, erklärte Dominik: "Wir haben jetzt ein Personal Training, weil wir selber mal ein bisschen Sport machen wollen. Die Beziehung bringt ja manchmal so ein bisschen die ein oder andere Faulheit mit sich. Jetzt wollen wir Gas geben." Das Ziel des Paares ist es, fitter zu werden – nicht nur für den Sommer, sondern dauerhaft. Über das Programm erzählte Anna, dass es nicht nur um einfaches Training gehe, sondern auch um Spaß und gemeinsame Herausforderungen.

Vor wenigen Wochen mussten Anna und Dominik noch eine schwierige Zeit durchmachen, als sie sich in ihrer Beziehung in einer Sackgasse befanden. Sie hatten sogar überlegt, sich zu trennen oder eine Paartherapie zu machen. Schlussendlich konnten sie sich aber zusammenraufen: "Ich kenne meine Ecken und meine Kanten. Sie hat Ecken und Kanten. Wenn wir uns die eingestehen und das zu unseren Stärken machen, uns ergänzen, sind wir hoffentlich nicht mehr aufzuhalten", führte der einstige Rosenverteiler in der Show "Fundbüro der Liebe" aus.

Dominik Stuckmann und Anna Rossow

Dominik Stuckmann und Anna Rossow, "Der Bachelor"-Bekanntheiten

