Ex-Bachelor Dominik Stuckmann will seine Anna bald heiraten

Beim Rosenmontagsumzug in Köln hat Dominik Stuckmann (33) mit einer überraschenden Offenbarung für Aufmerksamkeit gesorgt. Der ehemalige Bachelor war zu Gast bei einer exklusiven VIP-Veranstaltung der Bild-Zeitung und erklärte dort freudestrahlend, dass er seine Partnerin Anna Rossow (36), die er in der Kuppelshow kennen- und lieben gelernt habe, bald heiraten wolle. Dabei verriet der Reality-TV-Star, dass Anna noch gar nichts von den Hochzeitsplänen wisse: "Ich werde zeitnah auf die Knie gehen. Sie ahnt noch nichts, aber es wird Zeit. Ich weiß nur nicht, was für einen Ring ich holen soll." Diese unerwartete Verkündung dürfte nicht nur die Umstehenden, sondern vor allem Anna selbst überraschen.

Dominik hatte anlässlich des bunten Karnevalsspektakels auch einige Details zu seinem Heiratsantrag zu teilen. Der Antrag werde an einem besonders privaten Ort stattfinden, "wo möglichst wenig Menschen sind", wie der 33-Jährige erklärte. Für den romantischen Moment wolle er sicherstellen, dass er und Anna unter sich bleiben können. Einem rauschenden Fest scheint er jedoch eine eher intime Zeremonie vorzuziehen: "Die Hochzeit soll im kleineren Kreis gefeiert werden." Trotz der Euphorie bei seinen Ausführungen ließ sich Dominik nicht in die Karten schauen, was den genauen Zeitpunkt oder Ort des Antrags angeht.

Dominik und Anna lernten sich 2022 in der RTL-Show kennen, in der er als "Bachelor" einer Reihe von Kandidatinnen Rosen überreichte. Schon damals war schnell klar, dass zwischen den beiden eine besondere Verbindung besteht. Seit Ende der Sendung haben sie ihre Liebe zueinander über die TV-Kameras hinausgetragen und begeistern ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag als Paar. Dominik betonte in Interviews immer wieder, dass er sich zwar auf die Show-Welt eingelassen, sein Herz aber vollkommen ehrlich an Anna verloren habe. Nun bleibt abzuwarten, ob die bevorstehende Verlobung ebenso märchenhaft wird wie der Beginn ihrer Beziehung.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow, TV-Bekanntheiten

