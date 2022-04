Heiß, heißer, Jessie J (34)! Nicht nur mit ihrer Stimme verzaubert die Sängerin in ausverkauften Hallen ein breites Publikum – auch mit ihrem restlichen Auftreten sorgt die Musikerin regelmäßig für Hingucker: Beispielsweise, wenn die dunkelhaarige Schönheit in einem silbernen Funkelkleid elegant über den roten Teppich schreitet. Jetzt sorgte die Beauty erneut für ein absolutes Highlight: Jessie präsentierte sich in einem sexy Look – und zeigte dabei ganz schön viel Haut!

Für ihren Auftritt in New York City entschied sich die gebürtige Britin für ein ganz besonderes Outfit. In ihrer Instagram-Story gewährte Jessie ihren Fans selbstverständlich vor ihrem Gang auf die Bühne auch einige Eindrücke aus dem Backstage-Bereich: In einem transparenten Fummel posierte die 34-Jährige verführerisch vor der Kamera. Lediglich die knappe Unterwäsche verdeckte unter dem durchsichtigen Mesh-Stoff die Intimzonen der "Price Tag"-Interpretin.

Jessies Fans sind von diesem heißen Anblick regelrecht geflasht. "Du siehst so verdammt heiß aus – ich kann es kaum glauben!" und "Du siehst umwerfend aus, kannst echt alles tragen!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Getty Images Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J im Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Jessie J, Künstlerin

