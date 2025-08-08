Nach Krankenhaus: Jessie J muss nun erneut operiert werden

Jessie J (37) hat ihre Fans über ihren Instagram-Kanal erneut über ihren Gesundheitszustand informiert. Nachdem sich die Sängerin im Juni einer Mastektomie unterzogen hatte, musste sie kürzlich wegen einer Infektion und Flüssigkeit auf der Lunge ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun steht bereits die nächste Operation an. Dennoch zeigt Jessie sich kämpferisch. "Ich kann ruhen, Mutter sein und neue Musik veröffentlichen", versicherte sie ihren Followern. Mit Humor und Optimismus hält sie an ihrem Alltag fest, auch wenn der Genesungsprozess sie vor große Herausforderungen stellt.

In ihrem aktuellen Beitrag sprach die 37-Jährige offen darüber, wie schwer diese Zeit für sie ist. Besondere Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie und engen Freunden, die ihr helfen, ihren zweijährigen Sohn Sky zu versorgen. Jessie witzelte zudem über ihre gesundheitlichen Rückschläge, um die ernsten Umstände für einen Moment aufzulockern. Doch hinter den humorvollen Posts verbirgt sich die Realität einer mental wie physisch belastenden Genesung, die auch ihre Karrierepläne beeinflusst. Trotzdem will die Sängerin nicht aufgeben. Musik und Mutterschaft haben für sie oberste Priorität, auch wenn sie zugibt, dass sie derzeit viel improvisieren muss.

Seit ihrer Brustkrebsdiagnose ist Jessie für viele ein Symbol der Stärke und Lebensfreude. Sie beschreibt ihren Weg offen und ehrlich, einschließlich der traurigen und wütenden Momente, die sie nun zulässt, nachdem sie zunächst in den Überlebensmodus geschaltet hatte. Ihre humorvolle Art bleibt dabei eine wichtige Säule, um mit den Herausforderungen umzugehen. "Mein Körper und mein Immunsystem sagen mir: 'Setz dich hin!'", schrieb sie in einem Instagram-Post. Jessie zeigt, dass sie sich trotz aller Belastungen immer wieder selbst aufrichten kann – mit Unterstützung ihrer Familie und ihrer Leidenschaft zur Musik.

Getty Images Sängerin Jessie J im Mai 2025 in London

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

