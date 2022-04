Wieso fing Sarah Engels (29) als frischgebackene Zweifach-Mama eigentlich so prompt wieder mit dem Training an? Im vergangenen Dezember durften sich die Sängerin und ihr Ehemann Julian Engels (29) über weiteren Familienzuwachs freuen – nach Sarahs Sohnemann Alessio Lombardi (6) aus erster Ehe mit ihrem Ex Pietro Lombardi (29) erblickte mit Töchterchen Solea ihr zweites Kind das Licht der Welt. Kurz nach der Geburt sah man Sarah schon wieder am Sporteln – aber wieso so zeitnah?

Diese Frage stellte sich offensichtlich auch einer von Sarahs Followern. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde lieferte die Beauty nun die Antwort darauf: "Der Sport tut mir richtig gut als Ausgleich!" Neben ihrer Rolle als Mama scheint die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin beim Joggen und Co. also voll und ganz aufzublühen. Dass sich Sarah kurz nach der Entbindung wieder so schnell fit und bereit dazu gefühlt hat, spielte ihr also perfekt in die Karten.

Dennoch klärte Sarah im Voraus alles rund um ihren Beckenboden mit ihrem Arzt ab, um keine schwerwiegenden Folgen davonzutragen. "Bin echt froh, dass das alles so gut geklappt hat", schwärmte die dunkelhaarige Schönheit rückblickend und könnte mit sich und ihrem Körper kaum zufriedener sein.

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Januar 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

