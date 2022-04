Sarah Engels (29) tollt mit Töchterchen Solea am Strand herum. Vor wenigen Monaten brachte die Sängerin ihr zweites Kind zur Welt. Regelmäßig gewährt sie ihren Fans im Netz Einblicke in ihren neuen Alltag und veröffentlicht süße Schnappschüsse ihres Babys. Auch jetzt teilte die "Love Is Love"-Interpretin ein paar süße Aufnahmen von sich und ihrem Nachwuchs aus ihrem Urlaub auf den Malediven.

Auf Instagram postete die 29-Jährige zwei Fotos, die sie mit ihrem Säugling zeigen. In einem bunt gestreiften Badeanzug hebt die ehemalige DSDS-Kandidatin auf einem der Bilder ihre Tochter in die Höhe. Auf dem anderen gibt sie ihrem Sprössling einen Kuss. Dabei steht die Musikerin bis zu den Knöcheln im Meer. "Betrachte die Welt mit Kinderaugen und du wirst sehen, dass sie voller Wunder ist", schrieb sie zu den beiden Schnappschüssen.

Wie Sarah im März verriet, könne sie sich seit der Geburt von Solea vorstellen, noch weiteren Nachwuchs mit ihrem Gatten Julian (28) zu bekommen. Im Rahmen eines Q&A auf Instagram plauderte sie aus: "Früher hätte ich gesagt, zwei Kinder reichen mir – aber durch Julian bin ich etwas offener geworden."

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihre Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

